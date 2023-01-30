



Латинская Америка приняла определение антисемитизма IHRA

Законодатели в Латинской Америке провели в Майами конференцию по принятию и внедрению рабочего определения антисемитизма IHRA.



Соответствующее мероприятие организовано Фондом союзников Израиля (IAF) и Движением по борьбе с антисемитизмом (CAM).



На конференции выступили министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро, генконсул Израиля в Майами Маор Эльбаз-Старински, бывший мэр Бэл-Харбора Габриэль Гройсман и президент Feuntes Latina Лия Сойбель.



"IAF сыграл важную роль в принятии нами решения о переводе посольства Гватемалы в Иерусалим. Евреи и христиане, работающие вместе для продвижения поддержки Израиля и иудео-христианских ценностей, могут оказать реальное влияние на весь мир", - сказал Букаро.



Напомним, что Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.



"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.