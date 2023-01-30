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Латинская Америка приняла определение антисемитизма IHRA
30.01.2023 19:34 Алина Груднева

Латинская Америка приняла определение антисемитизма IHRA

Законодатели в Латинской Америке провели в Майами конференцию по принятию и внедрению рабочего определения антисемитизма IHRA.

Соответствующее мероприятие организовано Фондом союзников Израиля (IAF) и Движением по борьбе с антисемитизмом (CAM).

На конференции выступили министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро, генконсул Израиля в Майами Маор Эльбаз-Старински, бывший мэр Бэл-Харбора Габриэль Гройсман и президент Feuntes Latina Лия Сойбель.

"IAF сыграл важную роль в принятии нами решения о переводе посольства Гватемалы в Иерусалим. Евреи и христиане, работающие вместе для продвижения поддержки Израиля и иудео-христианских ценностей, могут оказать реальное влияние на весь мир", - сказал Букаро.

Напомним, что Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA) принял рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании в 2016 году.
 
"Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их собственности, в отношении еврейских общинных учреждений и религиозных объектов", – говорится в рабочем определении антисемитизма.

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