



Лапид забирает газ у граждан Израиля - Нетаниягу

Биньямин Нетаниягу в очередной раз раскритиковал соглашение с Ливаном, заявив, что премьер-министр Яир Лапид своими действиями "забирает газ у граждан Израиля и отдает его Насралле".



"Он отдает "Хизбалле" суверенную территорию Государства Израиль с огромным газовым резервуаром, который принадлежит вам, гражданам Израиля. Он делает это без обсуждения в Кнессете и без референдума. Лапид не имеет мандата на передачу вражескому государству суверенных территорий и суверенных активов, которые принадлежат вам", – сказал лидер оппозиции.