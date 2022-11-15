



Лапид рассказал, каким должен быть новый Кнессет

Уходящий премьер-министр Яир Лапид заявил членам нового Кнессета, что они должны стремиться сделать парламент образцом для обмена идеями.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Нам нужно, чтобы Кнессет 25-го созыва был местом обсуждения мнений и мыслей, а не местом, вся суть которого состоит в обмене оскорблениями. Нам нужно, чтобы это было место, на которое смотрят граждане Израиля, а не место, представителей которого граждане Израиля стыдятся", - сказал Лапид.