Лапид – правительству: Мы будем сражаться с вами и победим
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид, выступая в воскресенье на фоне фурора, вызванного призывом лидера антиправительственных протестов убить премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пообещал продолжать борьбу против правительства до полной победы.
“Биби, Смотрич и Бен-Гвир думают, что могут проповедовать нам мораль. Это слабое, расистское и поддерживающее террор трио. Пора понять, что мы не работаем на вас, вы не заставите нас замолчать, и мы не будем брать ваши уроки демократии”, – написал Лапид в своем посте в Twitter. “Вы ведете нас к концу Израиля, каким мы его знаем. Мы будем сражаться с вами и победим”.
Нетаниягу в субботу вечером резко раскритиковал “растущую волну угроз” в адрес его самого и других официальных лиц.
“Казалось, что угрозы в адрес выборных должностных лиц и меня перешли все границы, но это не так, потому что теперь мы услышали и увидели явную угрозу убить премьер-министра Израиля”, – говорится в заявлении Нетаниягу.
Замечания прозвучали после того, как бывший пилот израильских ВВС Зеэв Раз написал в Facebook в пятницу: “Если премьер-министр берет на себя диктаторские полномочия, он мертв. Есть обязательство убить его”.
Демонстранты собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером пятую неделю подряд, выступая против правительственного плана судебной реформы.
הספין החדש של מכונת הרעל, ביבי סמוטריץ ובן גביר חושבים שהם יכולים להטיף לנו מוסר. שלישיית החלש, הגזען ותומך הטרור הגיע הזמן שתבינו- אנחנו לא עובדים אצלכם, לא תשתיקו אותנו ולא נקבל מכם שיעורים בדמוקרטיה. אתם מובילים את ישראל לסוף המדינה כמו שהכרנו אותה, אנחנו נאבק בכם ואנחנו ננצח.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) February 5, 2023