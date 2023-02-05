



Лапид – правительству: Мы будем сражаться с вами и победим

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид, выступая в воскресенье на фоне фурора, вызванного призывом лидера антиправительственных протестов убить премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пообещал продолжать борьбу против правительства до полной победы.



“Биби, Смотрич и Бен-Гвир думают, что могут проповедовать нам мораль. Это слабое, расистское и поддерживающее террор трио. Пора понять, что мы не работаем на вас, вы не заставите нас замолчать, и мы не будем брать ваши уроки демократии”, – написал Лапид в своем посте в Twitter. “Вы ведете нас к концу Израиля, каким мы его знаем. Мы будем сражаться с вами и победим”.



Нетаниягу в субботу вечером резко раскритиковал “растущую волну угроз” в адрес его самого и других официальных лиц.



“Казалось, что угрозы в адрес выборных должностных лиц и меня перешли все границы, но это не так, потому что теперь мы услышали и увидели явную угрозу убить премьер-министра Израиля”, – говорится в заявлении Нетаниягу.



Замечания прозвучали после того, как бывший пилот израильских ВВС Зеэв Раз написал в Facebook в пятницу: “Если премьер-министр берет на себя диктаторские полномочия, он мертв. Есть обязательство убить его”.



Демонстранты собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером пятую неделю подряд, выступая против правительственного плана судебной реформы.