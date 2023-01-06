



Лапид: правительство Нетаниягу рухнет к 2024 году

Лидер оппозиции Яир Лапид считает, что правительство, возглавляемое Биньямином Нетаниягу, рухнет к 2024 году.



Такой прогноз он озвучил в интервью Walla.



По словам Лапида, такая судьба постигнет новое правительство из-за внутренних разногласий. Он в очередной раз обвинил Нетаниягу в чрезмерной политической слабости для того, чтобы "контролировать своих экстремистских партнеров".



"Они сами себя сломают. Самое очевидное — это слабость Нетаниягу. Он не привык быть слабым, но так оно и есть. Он слаб, потому что его окружают гораздо более молодые люди, которые не уважают его, и даже внутри его партии есть трещины", - подчеркнул Лапид.



Он также считает, что у нового правительства возникнут проблемы, когда оно столкнется с геополитическими реалиями.



"На самом деле есть палестинцы, американцы, экономика и есть бесчисленное множество реальных проблем и реальных людей, которые злятся, если им не помогать", - добавил он.



По словам Лапида, Нетаниягу знал об этих проблемах, но "ничего не сделал" для того, чтобы их предотвратить.



"Теперь он играет в политическую игру с самыми экстремистскими элементами израильского общества. Добром это не кончится", - считает он.

