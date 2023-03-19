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Лапид: остановите реформы, и не надо будет бороться с отказниками
19.03.2023 12:45 Аркадий Бочаровский

Лапид: остановите реформы, и не надо будет бороться с отказниками

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на заявление премьера Нетаниягу, потребовавшего от начальника Генштаба решительных мер в отношении отказников.

Лапид написал в  Твиттере: "Остановите законодательный процесс, и начальнику штаба не придется бороться с отказами, главе ШАБАК не придется бороться с подстрекательством, а начальник полиции сможет обратиться к войне с террором до Рамадана. Все в ваших руках, перестаньте перекладывать ответственность на других".


 

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