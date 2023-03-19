



Лапид: остановите реформы, и не надо будет бороться с отказниками

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на заявление премьера Нетаниягу, потребовавшего от начальника Генштаба решительных мер в отношении отказников.



Лапид написал в Твиттере: "Остановите законодательный процесс, и начальнику штаба не придется бороться с отказами, главе ШАБАК не придется бороться с подстрекательством, а начальник полиции сможет обратиться к войне с террором до Рамадана. Все в ваших руках, перестаньте перекладывать ответственность на других".





