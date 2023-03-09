



Лапид обвинил Нетаниягу во лжи

Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу во лжи.



"Даже на ступеньках самолета, на пути к расточительным и ненужным выходным за счет страны, Нетаниягу не может перестать лгать", — сказал Лапид.



По его словам, правительство не соглашалось ни на какие попытки диалога и продолжает проталкивать законы, которые превратят Израиль "в мессианскую, экстремистскую и недемократическую страну".



"Единственные анархисты в этой истории — высокопоставленные министры в правительстве, которые пытаются поджечь страну", - добавил он.

