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Лапид обвинил Нетаниягу во лжи
09.03.2023 16:19 Алина Груднева

Лапид обвинил Нетаниягу во лжи

Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу во лжи.

"Даже на ступеньках самолета, на пути к расточительным и ненужным выходным за счет страны, Нетаниягу не может перестать лгать", — сказал Лапид.

По его словам, правительство не соглашалось ни на какие попытки диалога и продолжает проталкивать законы, которые превратят Израиль "в мессианскую, экстремистскую и недемократическую страну".

"Единственные анархисты в этой истории — высокопоставленные министры в правительстве, которые пытаются поджечь страну", - добавил он.
 

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