



Нетаниягу: оппозиция хочет ввергнуть страну в анархию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед вылетом в Рим дал комментарий журналистам, встретившись с министром обороны США Ллойдом Остином.



Глава израильского правительства назвал встречу с главой Пентагона важной и всеобъемлющей.



Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену и Остину из-за их приверженности безопасности Израиля.



"Если в Тегеране есть кто-то, кто думает, что может двигаться к созданию ядерной бомбы, он глубоко ошибается", — подчеркнул Нетаниягу.



По словам премьера, он заметил сдвиг со стороны США и Запада в отношении к Ирану к более агрессивной позиции, которую необходимо усилить. Эта тема будет подниматься в ходе его визита в Рим и другие европейские столицы.



Нетаниягу также прокомментировал продолжающиеся по всей стране акции протеста против правовой реформы.



"Все наши усилия по диалогу наталкиваются на полный отказ со стороны оппозиции и попытки довести страну до анархии. Мы никому не позволим подорвать израильскую демократию и отменить решение большинства в Израиле, выраженное на недавних выборах", — подчеркнул Нетаниягу.



В ответ лидер оппозиции Яир Лапид обвинил премьер-министра во лжи. По его словам, правительство не соглашалось ни на какие попытки диалога и продолжает проталкивать законы, которые превратят Израиль "в мессианскую, экстремистскую и недемократическую страну".



"Даже на ступеньках самолета, на пути к расточительным и ненужным выходным за счет страны, Нетаниягу не может перестать лгать. Единственные анархисты в этой истории — высокопоставленные министры в правительстве, которые пытаются поджечь страну", — сказал Лапид.





