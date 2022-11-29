



Лапид: "Нетаниягу "преступник", пытающийся реформировать суды"

Уходящий премьер-министр Яир Лапид заявил, что планы Биньямина Нетаниягу о реформе судебной системы Израиля представляют собой "преступность, которая использует возможность".



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Нетаниягу хочет решить, кто будет обвинителем в его процессе. Нетаниягу хочет решить, кто будет судьями, которые будут рассматривать его апелляцию. Нетаниягу хочет принять закон, который предотвращает предъявление обвинения действующему премьер-министру, потому что он премьер-министр, которому предъявлено обвинение. Это не судебная реформа, это не идеология, это преступность, использующая возможность. Это то, что нужно остановить. Это то, с чем мы полны решимости бороться", - заявил Лапид.



