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Лапид: "Нетаниягу "преступник", пытающийся реформировать суды"
29.11.2022 08:16 Ольга Белозерова

Лапид: "Нетаниягу "преступник", пытающийся реформировать суды"

Уходящий премьер-министр Яир Лапид заявил, что планы Биньямина Нетаниягу о реформе судебной системы Израиля представляют собой "преступность, которая использует возможность". 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Нетаниягу хочет решить, кто будет обвинителем в его процессе. Нетаниягу хочет решить, кто будет судьями, которые будут рассматривать его апелляцию. Нетаниягу хочет принять закон, который предотвращает предъявление обвинения действующему премьер-министру, потому что он премьер-министр, которому предъявлено обвинение. Это не судебная реформа, это не идеология, это преступность, использующая возможность. Это то, что нужно остановить. Это то, с чем мы полны решимости бороться", - заявил Лапид. 

 

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