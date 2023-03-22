



Лапид: Нет причин подчиняться правительству, которое не слушает суды

Лидер оппозиции Яир Лапид в интервью “Решет Бет” ответил на заявление министра юстиции Ярива Левина, который сказал, что не примет решение БАГАЦа о дисквалификации законов по судебной реформе.



На что Лапид заявил: “Нет причин подчиняться правительству, которое не слушает суды. Мы не должны слушать правительство, которое не подчиняется воле суда. Я не вижу ситуации, когда власти не будут подчиняться указаниям суда. Я думаю, что многие государственные чиновники будут сомневаться в своем решении служить в недемократическом государстве”.



Ранее министр юстиции Ярив Левин заявил, что, если Верховный суд отклонит законы о судебной реформе, “это будет пересечением “красной черты”, и мы этого не примем”.

