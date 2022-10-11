



Лапид: мы достигли исторического соглашения с Ливаном

Премьер-министр Яир Лапид объявил о заключении соглашения с Ливаном о демаркации морской границы.

Соответствующее заявление он сделал днем, 11 октября.

"Завтра я созову военно-политический кабинет, после чего состоится внеочередное заседание правительства", - сказал он.

По словам Лапида, проект соглашения полностью соответствует изложенным Израилем принципам как в сфере безопасности, так и в области экономики.