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Лапид: мы достигли исторического соглашения с Ливаном
11.10.2022 11:45 Алина Груднева

Лапид: мы достигли исторического соглашения с Ливаном

Премьер-министр Яир Лапид объявил о заключении соглашения с Ливаном о демаркации морской границы.

 
Соответствующее заявление он сделал днем, 11 октября.
 
"Завтра я созову военно-политический кабинет, после чего состоится внеочередное заседание правительства", - сказал он.
 
По словам Лапида, проект соглашения полностью соответствует изложенным Израилем принципам как в сфере безопасности, так и в области экономики.
 
"Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе", - добавил он.

В канцелярии президента Ливана Мишеля Ауна заявили, что "окончательный проект соглашения отвечает всем требованиям" Бейрута.

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