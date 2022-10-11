Лапид: мы достигли исторического соглашения с Ливаном
Премьер-министр Яир Лапид объявил о заключении соглашения с Ливаном о демаркации морской границы.
Соответствующее заявление он сделал днем, 11 октября.
"Завтра я созову военно-политический кабинет, после чего состоится внеочередное заседание правительства", - сказал он.
По словам Лапида, проект соглашения полностью соответствует изложенным Израилем принципам как в сфере безопасности, так и в области экономики.
"Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность на северной границе", - добавил он.
В канцелярии президента Ливана Мишеля Ауна заявили, что "окончательный проект соглашения отвечает всем требованиям" Бейрута.
В канцелярии президента Ливана Мишеля Ауна заявили, что "окончательный проект соглашения отвечает всем требованиям" Бейрута.