



Лапид: Израилю нужно отреагировать на опасное сближение России и Ирана

Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" между Россией и Ираном в связи с поставками беспилотников, произведенных в Исламской Республике, для нападения на Украину, и в результате проводит ежедневные оценки для пересмотра своей позиции по конфликту, заявил премьер-министр Яир Лапид в интервью изданию The Jerusalem Post.



Лапид сказал, что Израиль проводит тесные консультации с американцами по поводу развития ситуации. В прошлый четверг он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, и этот вопрос был поднят. Иран поставил России десятки беспилотников-камикадзе, которые использовались для нападения на украинские гражданские объекты.



На вопрос, что удерживает Израиль от предоставления Украине систем противоракетной обороны, Лапид сказал, что он уравновешивает два соображения.



"Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали на Генеральной ассамблее ООН и заявили миру, что никогда не примем аннексию четырех областей Украины Россией. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине".



Другое соображение, сказал премьер-министр, "обеспечивает постоянную защиту интересов национальной безопасности Израиля".



Хотя Лапид не уточнил, отказ Израиля поставлять в Украину оружие отчасти связан с механизмом урегулирования конфликта между Иерусалимом и Москвой, который позволяет Израилю наносить удары по иранским целям в Сирии, не сталкиваясь с дислоцированными там российскими войсками.



Хотя Израиль не поставлял оружие, он заявил, что готов помочь Украине создать гражданскую систему раннего предупреждения о ракетном нападении.

"Итак, мы будем поддерживать Украину, мы будем активно поддерживать Украину и будем принимать во внимание интересы национальной безопасности Израиля", — сказал он.



Обращаясь к внутренней политике, Лапид сказал, что предстоящие выборы 1 ноября — это выбор между блоком Биньямина Нетаньягу, который хочет подорвать демократию, и возглавляемой сейчас Лапидом "Коалицией перемен", которая хочет ее защитить.



"Мы собираемся защищать израильскую демократию. Вместо того, чтобы атаковать Нетаниягу, мы будем защищать Верховный суд. Мы собираемся защитить ЛГБТ-сообщество. Мы собираемся защищать права женщин. Все то, что сейчас подвергается нападкам. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем, то есть очень, очень усердно работаем на благо израильского народа", — сказал премьер-министр.



Возвращаясь к Ирану, Лапид утверждал, что поставки Исламской Республикой беспилотников и другого оружия в Россию являются еще одним доказательством нежизнеспособности возврата к иранской ядерной сделке 2015 года.