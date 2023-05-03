



Лапид: экстремизм чреват крахом Еврейского Государства

Лидер оппозиции Яир Лапид предостерег граждан "от экстремизма", подрывающего будущее Еврейского Государства.



Соответствующее заявление он сделал на специальной сессии Кнессета, приуроченной к 163-летию со дня рождения основателя современного сионизма Теодора Герцля.



"За 2000 лет евреи усвоили один главный урок: экстремизм ведет к разрушению родины. Это наша национальная травма. Немыслимо, чтобы после 75 лет суверенитета мы уже забыли об этом", — говорит Лапид.



По словам политика, нельзя забывать о том, что частью иудаизм является принятие "неевреев, живущих среди нас", о чем говорится в одной из заповедей.



"Тот, кто думает, что иудаизм — это призыв ненавидеть арабов, очевидно, читает не ту книгу", — констатировал Лапид.

