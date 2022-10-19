



"Квартира со скидкой": регистрация на 3-ю лотерею начнется на следующей неделе

Министерство строительства и Земельное управление Израиля сообщают, что регистрация на третью лотерею программы "Квартира со скидкой" начнется в воскресенье 23.10.2022 и закончится в четверг 3.11.2022. Сертификат соответствия критериям участия в программе будет выдаваться до вторника, 25 октября 2022 года. Регистрация предназначена для не имеющих своего жилья пар, получивших соответствующий сертификат.



До конца текущего года, в рамках различных программ доступного жилья, планируется разыграть 30000 квартир со значительными скидками. На данный момент около 17000 семей выиграли в лотереях «квартиры со скидкой», проводившихся в этом году. В ближайшей лотерее будут разыграны 3300 единиц жилья в 11 населенных пунктах по всей стране, среди них Иерусалим, Беэр-Шева, Лод, Ноф а-Галиль, Офаким, Тверия, Эммануэль, Афула и т.д. К концу года будет разыграно еще около 9000 квартир. Как и на предыдущих этапах лотереи, можно записаться на жеребьёвку в трех городах на все проекты в каждом из этих населенных пунктов. Очередность записи не важна и не влияет на шансы выиграть в лотерее.



Министр строительства Зеэв Элькин: «Параллельно с резким увеличением сбыта земельных участков под строительство до 100000 квартир в год, мы вернули программы льготного жилья для молодых пар, что даст им возможность уже сейчас, несмотря на рост цен на жилье, купить квартиру со скидкой в сотни тысяч шекелей. Уже в этом году 30 тысяч семей смогут сделать это за счет государства».



Гендиректор Минстроя Авиад Фридман: «В ближайшее воскресенье откроется регистрация на третью лотерею программы "Квартира со скидкой", и еще 3300 семей получат право приобрести квартиру дешевле рыночной цены. Всего в 2022 году около 30000 семей смогут купить жилье в рамках этой программы. В следующем году будут разыграны еще 45000 единиц жилья. Это очень высокий показатель после двух лет, на протяжении которых лотереи почти не проводились. Этот показатель является результатом напряженной работы, проделанной в прошлом и текущем годах".



Подчеркиваем, что для регистрации в лотерее необходимо иметь сертификат соответствия критериям участия в программе. Его можно оформить онлайн на сайте министерства строительства. Возможна также удаленная цифровая запись с помощью заполнения форм на сайтах компаний или по телефонам *2850 «Алоним», *6078 «Мильгам», *6266 «Амидар». Оформление сертификата стоит 240 шекелей, занимает до десяти дней, в течение которых будут переданы все документы. В некоторых случаях возможны задержки. Справка выдается сроком на год. Оформить сертификат соответствия критериям третьей лотереи можно до 25 октября. После этой даты нельзя будет получить сертификат для участия именно в этом этапе розыгрыша. Если у вас уже есть действующий сертификат, то оформлять новый необходимости нет.



К пресс-релизу прилагается таблица со всеми проектами, участвующими в нынешней лотерее, и фотография министра строительства. Фото министра: Сиван Шахор, Лаам.





Пресс-служба министерства строительства





