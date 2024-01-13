



Кулеба - Западу: заблокируйте поставки в РФ компонентов двойного назначения

Министр иностранных дел Украині Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал страны G7 и ЕС немедленно заблокировать поставки в РФ западных комплектующих, которые используются в российских ракетах.



Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне на фоне массированного ракетного обстрела, которому Украина подверглась 13 января.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"В контексте ночного обстрела хочу напомнить, что в летящих на головы украинцев российских ракетах уже неоднократно находили немало компонентов западного производства", - напомнил он.



По словам Кулебы, в вооружениях РФ 44% всех электронных компонентов изготовлены западными компаниями.



"Я хочу воспользоваться случаем и призвать все страны "Группы семи" и ЕС в конце концов услышать Украину и принять решительные меры, чтобы перекрыть поставки в Россию товаров, содержащих эти компоненты", - добавил он, сказав, что РФ использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы "не для стирки и еды".