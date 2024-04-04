



МИД: Германия начнет немедленный поиск систем Patriot для Украины

Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их в Украину. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Суспільне".



По его словам, он провел разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. Они обсудили противовоздушную оборону Украины.



"Я извинился за то, что испортил праздничное настроение - день рождения НАТО (4 апреля), но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в строгую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", - сказал он.



По словам министра, Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующая в рамках "Рамштайна", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".



"И что можно сделать, какие комбинации построить для того чтобы эти батареи были доставлены в Украину", - добавил министр.



Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.