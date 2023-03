КСИР Ирана заявил о новых ракетах с лазерным наведением и ПВО для кораблей

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции КСИР Ирана утверждают, что они поставили на свои быстроходные ударные катера “ракеты с лазерным наведением”, а также “противовоздушную оборону”. Это произошло после ряда недавних заявлений КСИР о модернизации своего флота.



Несколько дней назад Иран заявил, что оснастил два класса своих кораблей ракетами большой дальности. Теперь в сообщениях Tasnim News, поддерживающих режим и близких к КСИР, говорится, что у Ирана есть “быстроходные корабли КСИР с ракетами с лазерным наведением и ПВО” . В сообщении говорится, что суда нового поколения “Тандыр” также оснащены противокорабельными ракетами .



“Во время этой церемонии ВМС КСИР были переданы новые высокоскоростные суда, которые отличались от предыдущих кораблей конструкцией и были оснащены ракетами с лазерным наведением”, – сообщил Tasnim News. ”Ракеты имеют дальность действия до 180 км”.



“КСИР также получил быстроходный катер “Зульфикар” с возможностью стрельбы зенитными ракетами “Наваб”, таким образом, КСИР стал первым владельцем скоростных катеров с возможностью нести ракеты ПВО в мире”, – говорится в сообщении издания. “Корабль снабжения "Шахид Махдави" также был среди новых судов, переданных ВМС КСИР. При длине 240 метров это судно может нести два вертолета Ми-17, различные типы беспилотников и быстроходных судов, а также оснащено противокорабельными крылатыми ракетами”.



Сообщение о добавлении большего количества противокорабельных и зенитных ракет к относительно небольшим быстроходным катерам Ирана, несомненно, является посланием другим военно-морским державам в регионе. Более сильный флот КСИР с ракетами ПВО и противокорабельными ракетами ясно покажет, что Иран серьезно относится к своим военно-морским операциям в прибрежных районах, а также в районе Оманского залива.



Иран также любит хвастаться возможностями, которых может и не быть. В то время как Иран показал лодки с чем-то, похожим на ракетные установки, не совсем ясно, как можно будет управлять ракетами в неспокойном море, как будут наводиться ракеты или где будут встроены радары и другие технологии, необходимые для противовоздушной обороны. эту новую способность.



Добавление ПВО кораблям ВМФ является нормой во всем мире. Иран просто хвастается тем, что добавил эту возможность меньшим кораблям. Это связано с тем, что в составе ВМС Ирана не так много крупных надводных кораблей.

Something just as, if not more interesting was this new 19m long vessel dubbed Zulfikar. It appears to be equipped with a Navab SAM system including a radar dome & VLS cells. And of course, DShK on the front as always



Will likely be used to provide air defense for boat swarms pic.twitter.com/41Qf0wdmrj