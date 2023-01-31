



Крым больше никогда не будет частью Украины – президент Хорватии

Крым, полуостров в Черном море, аннексированный Россией в 2014 году, никогда больше не будет частью Украины, заявил в понедельник президент Хорватии Зоран Миланович, подробно изложив свое возражение против оказания Загребом военной помощи Киеву.



В декабре хорватские законодатели отклонили предложение страны присоединиться к миссии Европейского Союза в поддержку украинских военных, что отразило глубокие разногласия между Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем.



Явный критик западной политики в отношении Украины, Миланович заявил, что не хочет, чтобы его страна, новый член ЕС, столкнулась с тем, что он назвал потенциально катастрофическими последствиями 11-месячной войны в Украине.



То, что Запад делает с Украиной, "глубоко аморально, потому что не несет решения конфликта", — сказал Миланович журналистам во время посещения военных казарм в восточном городе Петриня, имея в виду военную поддержку Киева Западом.



Он добавил, что прибытие немецких танков на Украину только сблизит Россию с Китаем.



"Понятно, что Крым больше никогда не будет частью Украины", — добавил Миланович.



Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить власть Украины над Крымом, захваченным и аннексированным Россией в 2014 году, что не признано большинством других стран.



Россия заявляет, что референдум, проведенный после того, как российские войска захватили полуостров, показал, что крымчане искренне хотят быть частью России. Референдум не признается большинством стран.



Миланович раскритиковал западные страны за использование двойных стандартов в международной политике, заявив, что Россия будет ссылаться на то, что он назвал "аннексией Косово" международным сообществом, в качестве предлога для отторжения части Украины.



Миланович имел в виду провозглашение независимости Косово в 2008 году после войны 1998-1999 годов, в ходе которой страны НАТО бомбили территорию Югославии, включающую Сербию и Черногорию, для защиты Косово, где большинство составляют албанцы.



"Мы признали Косово вопреки воле государства Сербии, которому принадлежало Косово", — сказал он, предупредив, что ставит под сомнение не независимость Косово, а концепцию двойных стандартов Запада.



Миланович, бывший премьер-министр Хорватии от Социал-демократической партии (СДП), занял антиевропейскую позицию с тех пор, как занял в основном церемониальную должность президента, согласовывая свою политику с политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера сепаратистов боснийских сербов Милорада Додика.

