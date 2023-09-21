



Кронпринц Салман об Иране: миру не нужна еще одна Хиросима

Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие, поскольку миру не нужна еще одна Хиросима.



Такое заявление в интервью ведущему Fox News Брету Байеру сделал наследный принц Мухаммед бен Салман.



"Если Иран когда-либо получит такое оружие, Саудовской Аравии придется получить его же из соображений безопасности, чтобы сбалансировать силы. Мы обеспокоены, если какая-либо страна получит ядерное оружие, это - плохой шаг", - сказал он.



По словам саудовского кронпринца, ядерное оружие никому не нужно иметь, поскольку в противном случае повышается риск его использования.



"Любая страна, использующая ядерное оружие, ведет войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму", - резюмировал принц.