Новости » Политика
Кронпринц Салман об Иране: миру не нужна еще одна Хиросима
21.09.2023 08:42 Алина Груднева

Кронпринц Салман об Иране: миру не нужна еще одна Хиросима

Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие, поскольку миру не нужна еще одна Хиросима.

Такое заявление в интервью ведущему Fox News Брету Байеру сделал наследный принц Мухаммед бен Салман.

"Если Иран когда-либо получит такое оружие, Саудовской Аравии придется получить его же из соображений безопасности, чтобы сбалансировать силы. Мы обеспокоены, если какая-либо страна получит ядерное оружие, это - плохой шаг", - сказал он. 

По словам саудовского кронпринца, ядерное оружие никому не нужно иметь, поскольку в противном случае повышается риск его использования. 

"Любая страна, использующая ядерное оружие, ведет войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму", - резюмировал принц.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы