



Кремль выступил с очередными обвинениями в отношении Запада

Страны Запада до сих пор не продемонстрировали "открытость и готовность" к участию в мирных инициативах по урегулированию конфликта в Украине.



По данным ТАСС, с таким обвинением в воскресенье, 19 февраля, выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Пока нет готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада", — отметил Пескова.



Таким образом он прокомментировал инициативу Александра Лукашенко, который на этой неделе посетил Москву с официальным визитом для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, относительно мирных переговоров с участием США.





Песков также добавил, что в предстоящем послании Путина Федеральному собранию основной темой будет война в Украине.



"Вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы "СВО"", – подчеркнул Песков.

