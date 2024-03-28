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Кремль выдвинул Дурову требование из-за Telegram
28.03.2024 15:11 Алина Груднева

Кремль выдвинул Дурову требование из-за Telegram

В России пока что не собираются блокировать популярный мессенджер Telegram.

Об этом в комментарии SHOT сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он выдвинул требование к владельцу мессенджера Павлу Дурову. В Кремле считают, что предпринимателю стоит "внимательнее следить" за Telegram, поскольку тот часто используется «в террористических целях".

"Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов", - сказал Песков.

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