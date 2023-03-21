



Кремль прокомментировал первый день переговоров Путина и Си Цзиньпина

Между лидерами России и Китая состоялся обстоятельный обмен мнениями. Так прокомментировал первый день переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

“Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьёзный разговор в неформальной части”, – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что на данный момент он не будет давать оценку данному разговору. Также он не стал отвечать на вопрос о том, принял ли Владимир Путин приглашение посетить Китай в этом году.

“Давайте дождемся заявлений для СМИ. Давайте не будем сейчас забегать вперед”, – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным длилась 4,5 часа, после чего кортеж председателя КНР уехал из Кремля. В ходе переговоров российский президент признался Си Цзиньпину, что в Москве немного завидуют темпам развития китайской экономики. Путин отметил, что в КНР создана эффективная система развития экономики и укрепления государства. По мнению российского лидера, она является более действенной, чем в большинстве стран мира. Си Цзиньпин уверен, что российско-китайское сотрудничество обязательно приведёт к развитию и процветанию соседних стран.