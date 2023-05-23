



Кремль обеспокоен вторжением диверсантов на территорию Белгородской области

Проникновение диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области вызвало в Кремле глубокую обеспокоенность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



“Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность и лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны”, – сказал пресс-секретарь журналистам.



Однако, Дмитрий Песков уточнил, что специальный созыв Совета безопасности РФ из-за нападения “украинских ДРГ” проводиться не будет. Очередное заседание пройдёт в плановом режиме.