



Косово и Сербия смогли договориться и остановить конфликт

Сербия и Косово при европейском посредничестве договорились о сделке по автомобильным номерам во избежание возможной эскалации в приграничных районах. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.



"У нас есть сделка! Приятно сообщить, что главные переговорщики по Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", - отметил он.



Согласно сделке, Сербия прекратит выдачу автомобильных номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит перерегистрацию транспортных средств.



"Я приглашу стороны в ближайшие дни для обсуждения дальнейших шагов", - добавил Боррель.



Напомним, с 1 ноября в Косово вступил в силу запрет на сербские регистрационные знаки. По новым правилам после 21 апреля 2023 года косовские власти будут конфисковать автомобили с сербскими номерами.



В связи с этим в ноябре снова обострилась ситуация, и Сербия перевела армию в режим повышенной боевой готовности. Лидер косовских сербов Горан Ракич заявил, что сербы выйдут из всех институтов власти Косово, в том числе из органов правосудия и полиции до тех пор, пока Косово не отзовет решение о запрете сербских номеров.



Буквально на днях стороны провалили переговоры по ситуации с автомобильными номерами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о готовности задействовать миссию KFOR для обеспечения порядка на границе Сербии и Косово.