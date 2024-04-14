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Королевские ВВС участвуют в перехвате целей, запущенных Ираном по Израилю
14.04.2024 02:35 Алина Груднева

Королевские ВВС участвуют в перехвате целей, запущенных Ираном по Израилю

В Великобритании официально подтвердили, что самолеты Королевских ВВС, выполняющие задачи на Ближнем Востоке, участвуют в перехватах иранских целей, запущенных по Израилю.

"Мы будем перехватывать любые воздушные цели в пределах досягаемости", - сказано в заявлении минобороны Британии.

В Соединенном Королевстве добавили, что британское правительство работает с партнерами по всему региону в ответ на возросшие иранские угрозы и растущий риск эскалации на Ближнем Востоке, чтобы способствовать деэскалации и предотвращению дальнейших атак.

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