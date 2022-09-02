Новости » Политика
Королева не поедет в Лондон на официальное прощание с Джонсоном
02.09.2022 03:35 Ольга Белозерова

Королева не поедет в Лондон на официальное прощание с Джонсоном

Королева Великобритании Елизавета II не поедет в Лондон, чтобы официально попрощаться с уходящим премьер-министром Борисом Джонсоном.

Вместо этого, как сообщает The Mirror, королева примет Джонсона в своем замке Балморал в Шотландии на следующей неделе.

По словам представителя Букингемского дворца, вскоре после визита Джонсона королева проведет аудиенцию с новым главой правительства.

Напомним, что на пост лидера Консервативной партии и должность премьер-министра претендуют Риши Сунак и Лиз Трасс. Голосование завершится в пятницу, а в понедельник официально будут объявлены результаты.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы