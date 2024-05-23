



Король Карл III удовлетворил запрос о роспуске британского парламента

Король Карл III удовлетворил запрос премьер-министра Великобритании Риши Сунака о роспуске парламента.



Всеобщие выборы в Соединенном Королевстве назначены на 4 июля.



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"Я говорил с Его Величеством, чтобы попросить о роспуске парламента. Король удовлетворил эту просьбу, и 4 июля состоятся всеобщие выборы", - сообщил Сунак.



По словам британского премьера, его правительство создало "лучшее будущее для детей в Великобритании".



"Экономическая стабильность - основа любого успеха", - добавил он.