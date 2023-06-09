Король Чарльз III посетит Париж в сентябре
Отмененный в марте из-за протестов во Франции официальный визит британского короля Чарльза ІІІ в эту страну должен состояться в сентябре.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, британский монарх должен был совершить трехдневный визит во Францию в конце марта.
Программа включала, в частности, государственный пир в королевском дворце в Версале и посещение винодельческого региона Бордо. Король Чарльз ІІІ также должен был выступить перед сенаторами и членами Национальной ассамблеи.
Но визит отменили после того, как протесты во Франции из-за нового пенсионного закона переросли в уличное насилие.
Чарльз же свою первую заграничную поездку совершил в Германию.
Как сообщалось, выбор европейских стран для первых государственных визитов короля важен и, вероятно, был организован, чтобы помочь возобновить “непростые” отношения между Британией и Францией после Brexit.