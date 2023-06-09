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Король Чарльз III посетит Париж в сентябре
09.06.2023 02:34 Ирина Демьянова

Король Чарльз III посетит Париж в сентябре

Отмененный в марте из-за протестов во Франции официальный визит британского короля Чарльза ІІІ в эту страну должен состояться в сентябре.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, британский монарх должен был совершить трехдневный визит во Францию в конце марта. 

Программа включала, в частности, государственный пир в королевском дворце в Версале и посещение винодельческого региона Бордо. Король Чарльз ІІІ также должен был выступить перед сенаторами и членами Национальной ассамблеи.

Но визит отменили после того, как протесты во Франции из-за нового пенсионного закона переросли в уличное насилие.

Чарльз же свою первую заграничную поездку совершил в Германию.

Как сообщалось, выбор европейских стран для первых государственных визитов короля важен и, вероятно, был организован, чтобы помочь возобновить “непростые” отношения между Британией и Францией после Brexit.

 

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