



Корабли Китая стоят на территории российских газовых месторождений во Вьетнаме

Китайское исследовательское судно и пять кораблей сопровождения находятся ь в исключительной экономической зоне ИЭЗ Вьетнама в пятницу рядом с газовыми блоками российских фирм в Южно-Китайском море, через день после того, как Ханой призвал корабли уйти.



Китайское судно Xiang Yang Hong 10 начало работу в ИЭЗ Вьетнама 7 мая, что стало самым значительным вторжением с 2019 года, по словам Рэя Пауэлла, руководителя проекта Myoushu Стэнфордского университета в Южно-Китайском море.



В последние недели, начиная с 7 мая, китайское научно-исследовательское судно, время от времени сопровождаемое дюжиной кораблей, перемещалось по газовому блоку 04-03, управляемому “Вьетсовпетром”, совместным предприятием российской государственной “Зарубежнефти” и PetroVietnam, согласно данным отслеживания судов, предоставленным независимой некоммерческой организацией South China Sea Chronicle Initiative SCSCI.



Оно также регулярно пересекает участки 132 и 131, лицензия на которые Вьетнам выдал “Вьетгазпрому”, совместному предприятию российского гиганта “Газпром” и PetroVietnam. Китай подал конкурирующие заявки на получение лицензии на эти два блока.



В четверг, когда Вьетнам выступил с публичным заявлением с требованием покинуть корабли, они находились в блоке 129, которым также управляет “Вьетгазпром”. Это заявление последовало за визитом в Ханой в понедельник бывшего президента России и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.



По словам Пауэлла, в пятницу два вьетнамских рыболовных судна следовали за китайскими судами на расстоянии 200-300 метров, отметив, что китайские суда переместились в блок, соседний с судами, эксплуатируемыми российскими фирмами.



Китай претендует на большую часть богатых энергоносителями вод Южно-Китайского моря, включая районы, находящиеся в ИЭЗ Вьетнама.

Согласно международным правилам, судам разрешено пересекать ИЭЗ других стран, но действия Китая уже давно воспринимаются Вьетнамом и другими странами, имеющими претензии в Южно-Китайском море, включая Филиппины и Индонезию, как враждебные.