



Консульство США в Сиднее разрисовали пропалестинскими символами

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе осуждает акты вандализма в отношении консульства США в Сиднее после того, как здание было испорчено в результате, как утверждают местные СМИ, пропалестинской акции протеста.



По данным полиции Нового Южного Уэльса, здание в северном пригороде крупнейшего города Австралии подверглось ночному нападению: человек с небольшой кувалдой облил его краской.



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Девять окон консульства были повреждены, а дверь здания исписана граффити, сообщает полиция.



По данным ABC News, на двери были нарисованы два перевернутых красных треугольника над гербом консульства.



Этот символ стал означать поддержку ХАМАСа, поскольку террористическая группировка использует его в видеороликах, часто обозначая цель для нападения.



"Я бы просто сказал, что люди должны уважительно относиться к политическим дебатам и дискуссиям", - сказал Альбанезе на телевизионной пресс-конференции из Канберры, когда его спросили об инциденте.



"Такие меры, как разрисовывание консульства США, ничего не дают для продвижения дела тех, кто совершил преступление, которое, конечно же, является повреждением имущества", - добавил он.



По данным газеты Sydney Morning Herald, это же здание было разрисовано граффити в апреле, а консульство США в Мельбурне было разрисовано пропалестинскими активистами в мае.

