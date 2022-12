Конгрессмен: НАТО может победить Россию за три дня

Американский конгрессмен Адам Кинзингер заявил, что НАТО может победить Россию всего за три дня.



Об этом сообщает Newsweek.



Кинзингер, республиканец от штата Иллинойс, высказал свое мнение о том, каким, по его мнению, будет конфликт между НАТО и Россией, отвечая на твит, в котором задается вопрос, почему НАТО еще не победила Россию.



"Надеюсь, это шутка. НАТО vs Россия будет похоже на настоящую трехдневную операцию", - написал конгрессмен.





I’m hoping this is a joke. NATO vs Russia would be like a real three day operation. https://t.co/kf53SJhWE8