



Концерн из США предложил Украине купить ударные дроны за 1 доллар

Американский производитель оружия предлагает правительству Украины приобрести два боевых дрона MQ-9 Reaper за символическую сумму в один доллар.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Таким образом концерн намерен помочь украинским военным отразить новое большое наступление России.



Предложение будет включать также наземную станцию управления для управления БПЛА почти в любом месте.



"Однако соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку и около 8 миллионов долларов каждый год на техническое обслуживание", - объясняет WSJ.



Напомним, Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи, в него могут войти дальнобойные ракеты.