



Комитет разведки США призвал немедленно обеспечить помощь Украине

Комитет разведки Палаты представителей провел секретное совещание, на котором получил информацию о критической необходимости предоставления Украине военной помощи. Об этом сообщается в аккаунте комитета в соцсети X.



"Мы должны предоставить помощь Украине немедленно. Сегодня на секретном совещании наш комитет был поставлен в известность о критической необходимости оказания Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны немедленно противостоять агрессивной войне Путина, поскольку ситуация в Украине критическая", - говорится в сообщении.



Под заявлением стоят подписи членов комитета – республиканца Майка Тернера и демократа Джима Хаймса.



Напомним, накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с инициативой о разделении ранее поддержанного Сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.



Его идея предусматривает пакет из четырех отдельных законопроектов, четвертым из которых должен быть документ о приоритетах нацбезопасности США, включающий, в частности, положения о предоставлении помощи Украине в виде кредита и использовании замороженных российских активов.



Президент Владимир Зеленский подверг критике инициативу Джонсона. Также ее сначала не восприняли в Белом доме, но впоследствии заявили, что хотят сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.

Демократы в Палате представителей заявили, что готовы принять идею спикера.