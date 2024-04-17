



Комиссия ООН обвиняет Израиль в препятствовании расследованию событий 7 октября

Комиссия по расследованию нарушений международного права, созданная по мандату ООН, обвинила Израиль в препятствовании усилиям по сбору доказательств от жертв нападения ХАМАСа на юге Израиля 7 октября.



"Что касается правительства Израиля, то мы наблюдаем не только отсутствие сотрудничества, но и активное препятствование нашим усилиям по получению доказательств от израильских свидетелей и жертв событий, произошедших на юге Израиля", - заявил Крис Сидоти, один из трех членов комиссии по расследованию нарушений, совершенных в Израиле и на “палестинских территориях”.



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Сидоти обратился к правительству Израиля, а также к жертвам и свидетелям нападения с призывом помочь комиссии в проведении расследования.



В ответ на комментарии Сидоти израильская дипломатическая миссия в Женеве заявила, что проводит собственное расследование преступлений и что представители ООН и других учреждений побывали в Израиле и встретились с выжившими и пострадавшими.



Жертвы "никогда не получат от Комиссии по расследованию и ее членов ни правосудия, ни достойного обращения", - заявили в диппредставительстве, назвав комиссию "имеющей послужной список антисемитских и антиизраильских заявлений".

