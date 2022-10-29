



Командующий КСИР: "Существует саудовско-сионистский заговор"

Командующий КСИР Хоссейн Салами выступил сегодня, в субботу, на похоронах погибших в результате теракта в Ширазе и направил угрозы и обвинения в адрес Запада и Израиля на фоне продолжающихся в стране протестов.



15 человек погибли и десятки получили ранения в мечети в городе Шираз в среду. Позже ответственность за нападение на мечеть в Ширазе взяла на себя террористическая организация ДАИШ. По сообщению официального информационного агентства ISNA, трое боевиков вошли в мечеть Шах-и-Чара и открыли огонь по верующим. Двое нападавших были задержаны, а третьему удалось скрыться.



Во время похорон в Ширазе Салами сказал, обращаясь к толпе: "Пусть спутники, американцы, британцы и саудовцы увидят реальную картину Ирана. Чтобы другие знали, что наша нация жива, а американо-британский - Саудовско-сионистский заговор потерпит неудачу, как и другие. Америка ничего не сможет сделать Ирану, если его народ не сдастся".



В последние недели Тегеран обвинил Эр-Рияд в разжигании протестов на фоне финансирования Саудовской Аравией иранских оппозиционных каналов. В связи с этим Салами заявил, что "американские, израильские и саудовские СМИ стремятся посеять гражданскую войну, которая никогда не послужит вам. Наш народ не позволит иностранным агентам продолжать свое предательство". Он обратился к Саудовской Аравии и сказал: "Вы должны быть осторожны. Нам известно о вашем подстрекательстве и вашем мятеже. Вы не можете подорвать безопасность нашей страны. Мы подорвем вашу безопасность".



«Америка хочет вернуть шахский режим, который угнетал наш народ и наносил ущерб нашей религии. Мы предотвратим это и победим их", — сказал Салами.