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Командующий КСИР: Израиль предложил Тегерану компромисс по Газе
30.05.2024 13:25 Алина Груднева

Командующий КСИР: Израиль предложил Тегерану компромисс по Газе

Израиль якобы направил Тегерану через Египет сообщение о готовности пойти на "компромисс" по Газе.

По данным полуофициального информационного агентства Тасним, такое заявление сделал командующий Корпусом стражей исламской революции.

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По словам главы КСИР, таким образом Израиль якобы пытался пресечь "жесткий ответ" Ирана на нападение на посольство в Дамаске, после которого Тегеран осуществил массированный обстрел Еврейского Государства.

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