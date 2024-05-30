



Командующий КСИР: Израиль предложил Тегерану компромисс по Газе

Израиль якобы направил Тегерану через Египет сообщение о готовности пойти на "компромисс" по Газе.



По данным полуофициального информационного агентства Тасним, такое заявление сделал командующий Корпусом стражей исламской революции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам главы КСИР, таким образом Израиль якобы пытался пресечь "жесткий ответ" Ирана на нападение на посольство в Дамаске, после которого Тегеран осуществил массированный обстрел Еврейского Государства.