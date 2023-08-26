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Колумбия разрешила указывать в паспортах третий пол
26.08.2023 15:42 Ирина Демьянова

Колумбия разрешила указывать в паспортах третий пол

Правительство Колумбии официально разрешило указывать третий пол "X" в официальных документах.

Как сообщило МИД страны, теперь граждане страны, которые не идентифицируют себя ни как мужчины, ни как женщины, смогут получить документы с соответствующей отметкой, как в Колумбии, так и в ее зарубежных представительствах.

"Министерство иностранных дел признает существование гендерного разнообразия (...) Это социальная справедливость", - заявила представитель паспортной службы Андреа Гарсон.

Отметим, что Колумбия вошла в более чем десять стран мира, разрешающих указание третьего пола в официальных документах. В них входят, в частности, Германия, США, Мексика, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан и Непал.



 

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