



Количество россиян, поддерживающих войну в Украине резко снизилось



Количество россиян, поддерживающих войну в Украине, резко снизилось — до 34% после объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации в РФ, сообщает Wall Street Journal.



Как пишет издание, об этом свидетельствуют данные закрытого опроса Фонда Общественное мнение (ФОМ), основным заказчиком которого выступает администрация президента России.



Несмотря на первоначальное недовольство мобилизацией, закрытые опросы Кремля якобы позволяют предположить, что россияне готовы “потерпеть еще одну волну мобилизации”, заявил Wall Street Journal бывший чиновник администрации президента РФ.

