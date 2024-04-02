



Когда феминистки выступают на стороне ХАМАСа, знайте, что Западу пришел конец

Джулио Меотти - итальянский журналист, сотрудник газеты Il Foglio, дважды в неделю пишет колонку для "Аруц Шева". Он автор 20 книг, в том числе книги "Новая Катастрофа".



Его статьи публиковались в таких изданиях, как Wall Street Journal, Gatestone Institute и Die Weltwoche. Он также является литературным стипендиатом Ближневосточного форума.



На демонстрации в честь Дня защиты прав женщин на мюнхенской площади наблюдались постыдные сцены. Палестинские флаги повсюду. Израильские флаги не приветствовались. Левые и пропалестинские группы оскорбляли и толкали нескольких еврейских женщин. Среди участников была и президент еврейской общины Мюнхена Шарлотта Кноблох (пережившая Холокост).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Те же сцены в Париже. Оскорбления, попытки агрессии, угрозы и метание предметов - произраильские коллективы пришлось выдворить с парижской демонстрации, организованной по случаю Международного дня борьбы за права женщин. "Мы слышали лозунги "грязные евреи", "нацисты", "израильские убийцы", - рассказала Le Point Мелани Поли-Гиссе, президент организации No Silence.



Яйца, разбитые бутылки, резиновые пули. В этот момент ситуация ухудшилась, мы смогли пройти всего несколько минут,

прежде чем нас вывела полиция для обеспечения нашей безопасности".



Сара Барух написала в газете L'Express: "Здесь были иранки, афганки, израильтянки, пакистанки, езидки и другие, мы осуждаем разрушительный апартеид, навязанный радикальным исламизмом. Мы стоим рядом с женщинами, ставшими жертвами варварских традиций, таких как эксцизия, во Франции и других странах". Рядом с ней Мона Джафариан, бежавшая из Ирана, и отец Десбуа, католический священник, вернувшийся из Украины и рассказывающий о своей жизни с езидскими женщинами, аресте в Ираке и смертном приговоре в нескольких странах, объявленных землями ислама, потому что "я выразил слова сочувствия евреям".



Тем временем алжирская писательница Камель Дауд пишет, что ни одно СМИ или феминистская организация в Европе не следит за свидетельствами выживших членов семьи Абу Бакра аль-Багдади, халифа ДАЕШ. Его дочь, его жены, его сексуальные рабыни дают интервью на саудовском телевидении, чтобы рассказать о халифе.



"Никакого перезапуска в газетах или на платформах, никакого анализа, никакого эха", - пишет Дауд. Западный неофеминизм, распадающийся на партикуляризмы, равнодушен к этой "мусульманской" сцене, на которой парадирует состояние миллионов женщин, вне цифровых экранов и влияния идеологических пузырей".



После этого следует немедленно организовать принудительную экскурсию в клетки ХАМАСа под Газой, где ХАМАС держит в заложниках израильских женщин. А для тех, кому не хочется, остается выставка в Лондоне, на которой воссозданы условия заключения израильтян на основе показаний тех, кого обменяли в ноябре.



На Западе существует патологическое нежелание верить в то, что ХАМАС насилует и калечит женщин. "Этого не было" или "Где доказательства?". Скорость, с которой эти люди перешли от слов "верьте женщинам" и #MeToo к "покажите фотографии изнасилования, или этого не было", поражает воображение.



Отрицание изнасилований настолько распространено, что некоторые считают необходимым выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к сексуальным преступлениям ХАМАСа. Британские евреи и их немногочисленные союзники собрались возле штаб-квартиры BBC, чтобы заявить: "Изнасилование - это не сопротивление". Некоторые были одеты в спортивные штаны с пятнами между ног в знак солидарности с Наамой Леви, 19-летней израильтянкой, которую видели в таком же состоянии вскоре после погрома, учиненного ХАМАСом.



Запад перешел от "верьте женщинам" к "верьте террористам".



Кажется, ничто не может помешать идеологическому возбуждению, которое эти старые и извращенные павлины извлекают из варварства, которое они принимают за восстание в нечестивом браке западной ненависти к себе и исламского джихада. Они готовы на все, чтобы спасти самое убогое моральное тщеславие и иметь возможность продолжать продавать нам свое "добро". За исключением того, что на самом деле является злом.

