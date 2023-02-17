



Коби Шабтай: я не ухожу в отставку

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай дал интервью 12-му каналу.



Шабтай опроверг слухи о том, что он уходит в отставку или его может отстранить от должности министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.



"Я говорю это самым ясным образом, - подчеркнул Шабтай, - мы работаем в соответствии с законом. В законе все описано, он представляет полномочия командирам полиции Израиля, начальнику полиции и окружным командирам. Никто не может заменить ни начальника полиции, ни начальника округа по своему усмотрению, в том или ином вопросе, в расследованиях...".



На вопрос: “Значит, это за рамками полномочий Итамара Бен-Гвира?” Шабтай ответил: "Он устанавливает политику. В рамках этой политики командир на местах обладает свободой действий. Он не заменяет командующего на местах".



Сегодня утром депутат Цвика Фогель, член партии министра национальной безопасности Итамара Бен Габира, заявил, что есть вероятность того, что министр снимет с должности Шабтая - если тот не начнет проводить политику министра. "Мы пришли сюда не для того, чтобы сместить или выгнать людей, - сказал он в интервью Кан Бет, - но если в конце концов он не впитает это и не привыкнет к новому стилю - тогда выбора нет. В этом случае придется с ним расстаться".