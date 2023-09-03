



Коалиция: вина за погромы в Тель-Авиве - на БАГАЦе



Министры правой коалиции прокомментировали массовые беспорядки в Тель-Авиве и указали на виновника - судебную систему, трижды отменявшую законы о депортации незаконных мигрантов.



"Мы боремся за то, чтобы страна была еврейской и демократической, за право жителей южного Тель-Авива и Эйлата на безопасную жизнь, за то, чтобы южный Тель-Авив не превратился в Дикий Запад", - говорится в заявлении министра юстиции Ярива Левина.



Левин приводит примеры 2013, 2014 и 2015 годов, когда Высший суд справедливости отклонил правительственное законодательство, запретив властям заключать инфильтрантов в тюрьму на длительный срок без суда.



Он также осуждает принятое в 2020 г. решение против закона, обязывающего работодателей отчислять 20% от зарплаты просителей убежища в специальный фонд, доступ к которому они могут получить только в случае выезда из страны.



"Если у кого-то были сомнения в том, почему реформа так важна и за что мы боремся, то сегодня он получил на них сокрушительный ответ", - подчеркнул министр юстиции Ярив Левин. "Правительство действовало, Кнессет принял решение, БАГАЦ отменил. У БАГАЦа - полномочия без ответственности".



"Важно обеспечить, чтобы избранные должностные лица могли принимать решения и выполнять их. Именно поэтому так важен метод избрания судей. Именно поэтому необходимо, чтобы в суд избирались и судьи, выросшие в районах и на периферии. Судьи, которые ставят интересы жителей кварталов выше интересов тех, кто незаконно пересек границу", - заключил Левин.



Другие министры и депутаты также возложили вину на функционеров судебной системы. "Единственные настоящие беженцы - это жители южного Тель-Авива, которые живут в страхе, и если не решать маленькие проблемы, они превращаются в большие", - написала министр транспорта Мири Регев. "Правительство должно действовать, не будучи связанным по рукам, юридический советник и судьи не могут брать на себя полномочия без ответственности".



"Судьи Высшего суда ставят под угрозу существование государства Израиль как национального дома еврейского народа", - пишет депутат от Ликуда Боаз Бисмут в Twitter. "Отмена законов Кнессета, призванных не допустить проникновения в страну, была сделана вопреки законодательства при крайней недальновидности судей".



"Сегодня мы в очередной раз убедились в том, как это раздувается на наших глазах", - добавляет он.



Член Ликуда Талли Готлив пишет: "Те судьи Высшего суда, которые разрешили эритрейцам жить в Тель-Авиве, сегодня подумали, что они были неправы. Они позволили эритрейцам захватить южный Тель-Авив и угрожать жителям, что было фатальной ошибкой".



Она выразила поддержку сотрудникам полиции, добавив: "Я не удивлюсь, если это не беспокоит ни одного судью в их районах, где нет эритрейцев".