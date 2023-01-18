



Коалиция ошеломлена: нет возможности обойти решение БАГАЦа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в дом председателя ШАС Арье Дери, назначение которого на пост министра было ранее отклонено БАГАЦем.

Вскоре после решения БАГАЦа Дери вызвал к себе всех членов ШАС.



По словам представителей Ликуда, вердикт по делу Дери оставил руководителей коалиции в неопределенности из-за препятствия в вынесении решения - он дисквалифицирован по основанию "судебный тупик".



Не существует четкого способа обойти эту причину дисквалификации, и возвращение Дери на пост министра, таким образом, стало практически невозможным.



В последние дни коалиция готовилась к тому, что назначение Дери будет признано недействительным “на основании разумности”, и для этого они также планировали ускоренно принять изменения в законодательстве по отмене данного основания, но теперь Ликуд остался без идей, когда стало ясно, что и это не поможет.



Высокопоставленные представители коалиции признались сегодня вечером, что они не ожидали такого вердикта и были удивлены его суровостью. "Это удивило нас, хотя мы были готовы к дисквалификации", - сказали они.

“Судебный тупик" - это доктрина, разработанная судьей Алексом Штайном. Согласно этому стандарту, когда возникает дело, в котором одна из тяжущихся сторон выдвигает противоречивые фактические или юридические претензии в рамках одной и той же процедуры или двух разных процедур, это определяется как нанесение ущерба чистоте юридической процедуры, злоупотребление ею и ущерб общественному доверию к правовой системе.

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