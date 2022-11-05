



Коалиционные переговоры начнутся 6 ноября: Нетаниягу встретится с главами партий

Завтра, 6 ноября, начнутся коалиционные переговоры правого блока, победившего на последних выборах. Председатель "Ликуд" Биньямин Нетаниягу, проведет личные встречи со всеми лидерами национального лагеря.



Правый блок еще не сделал официального заявления, но считается, что Нетаньяху хочет понять первоначальные требования своих партнеров.



Напомним, что через день после выборов состоялись телефонные разговоры между Яривом и Левиным и представителями ультраортодоксов Гафни и Гольднопфом. Стороны пока не углублялись в детали, но обозначили общие линии и подняли вопросы, важные для представителей ультраортодоксов при подготовке к переговорам.



Вдобавок к этому, ожидается, что Нетаниягу проведет аналогичную встречу с председателем Кнессета "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром позже на этой неделе, который недавно объявил, что заинтересован в получении министерского портфеля внутренней безопасности.



