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Китай предупреждает о войне с Тайванем в случае объявления им независимости
05.12.2023 23:26 Алина Груднева

Китай предупреждает о войне с Тайванем в случае объявления им независимости

Независимость Тайваня от Китая означает войну в Тайваньском проливе.

Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. 

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"Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. Независимость Тайваня означает войну и является тупиком", - считает он.

Таким образом, он ответил на слова главы администрации Тайваня Цай Инвэня о том, что острову "не нужен мир по-гонконгски".

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