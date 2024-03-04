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КНР: чем острее кризис, тем больше нужен диалог
04.03.2024 06:44 Алина Груднева

КНР: чем острее кризис, тем больше нужен диалог

Китай вновь заговорил о необходимости переговоров между Россией и Украиной на фоне продолжающейся войны.

Соответствующее заявление сделал спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, встретившись с заместителем Лаврова Михаилом Галузиным в Москве.

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"Ли Хуэй отметил, что прошло два года с момента обострения кризиса в Украине. Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конце концов должен разрешаться путем переговоров. Чем острее противоречие, тем больше мы не должны отказываться от усилий для диалога", - сказано в заявлении китайского МИДа.

По словам Хуэя, китайская сторона готова посодействовать в вопросе "мирных переговоров" и стать посредником.
 

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