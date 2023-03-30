



Кнессет принял закон, разрешающий полиции искать незаконное оружие без ордера

Закон, который позволит полиции искать незаконное оружие без ордера, был одобрен во вторник вечером в ходе заключительного голосования на пленуме Кнессета, прошедшего 20 голосами против 6 при поддержке как коалиционных, так и оппозиционных законодателей.



Временный закон вступит в силу на 12 месяцев и призван вооружить полицию инструментами для борьбы с незаконным оборотом оружия с целью пресечь рост насильственных преступлений, особенно в арабских общинах. Законодательство ужесточает наказания для лиц, пойманных с незаконным оружием, допуская штрафы, а также лишение свободы на срок до 10 лет.



Этот законопроект призван помочь в борьбе с преступностью в арабских общинах, где преобладает незаконное оружие и где в последние годы наблюдается всплеск насилия, в основном за счет организованной преступности. Согласно отчету Кнессета за 2020 год, в Израиле находится в обращении около 400 000 единиц незаконного огнестрельного оружия, подавляющее большинство которого находится в этих общинах.



Новый закон заимствован из законопроекта 2022 года, в котором подробно описаны положения, продлевающие срок тюремного заключения за правонарушения, связанные с оружием, содержащим существенные части обычного оружия. Он также вводит положения о конфискации за правонарушения, которые включают производство и незаконный оборот оружия.



Закон, представленный депутатом Кнессета Ицхаком Кройзером от ультраправой партии “Оцма Йегудит” и поддержанный оппозиционной партией НДИ, поможет “сократить количество незаконного оружия, используемого преступными организациями путем предоставления дополнительных инструментов израильской полиции и другим правоохранительным органам”, – говорится в тексте предложения законопроекта.



Принятие закона позволит проводить несанкционированные обыски любого места жительства или учреждения при наличии обоснованных подозрений в обнаружении оружия в случаях, когда невозможно немедленно получить распоряжение суда, и при наличии обоснованных подозрений в совершении серьезного преступления и возможности восстановления видеозаписи с камер видеонаблюдения. Безосновательные обыски могут быть произведены только после получения разрешения офицера в ранге суперинтенданта или выше.



В течение 12 месяцев действия закона правоохранительные органы трижды в год будут отчитываться перед Комитетом национальной безопасности Кнессета и Генеральной прокуратурой об использовании оперативных средств, в том числе о количестве проведенных несанкционированных обысков и подозреваемых преступления, по которым было дано разрешение, количество обвинительных актов, по которым был санкционирован санкционированный обыск, а также количество изъятого оружия.