



КНДР запустила очередную ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря.



По данным Kyodo, ракета упала недалеко от вод исключительной экономической зоны страны.



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Информацию о пуске подтверждают южнокорейские военные. По их словам, КНДР запустила в Японское море что-то, судя по всему, являющееся баллистической ракетой средней дальности. Она была запущена из-под Пхеньяна в 6:53 утра, 2 апреля.



"Это вопрос, который касается не только безопасности нашей страны, но и безопасности региона и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо", - сказал японский премьер-министр Фумио Кишида.



Он пообещал, что Япония, США и Южная Корея продолжат работать над обеспечением безопасности всего региона.