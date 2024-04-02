Новости » Политика
КНДР запустила очередную ракету в сторону Японии
02.04.2024 07:26 Алина Груднева

КНДР запустила очередную ракету в сторону Японии

 Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря. 

По данным Kyodo, ракета упала недалеко от вод исключительной экономической зоны страны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Информацию о пуске подтверждают южнокорейские военные. По их словам, КНДР запустила в Японское море что-то, судя по всему, являющееся баллистической ракетой средней дальности. Она была запущена из-под Пхеньяна в 6:53 утра, 2 апреля.

"Это вопрос, который касается не только безопасности нашей страны, но и безопасности региона и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо", - сказал японский премьер-министр Фумио Кишида.

Он пообещал, что Япония, США и Южная Корея продолжат работать над обеспечением безопасности всего региона.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы