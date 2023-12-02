



КНДР: вмешательство в работу спутников - равносильно провозглашению войны

Северная Корея намерена рассматривать любое вмешательство в работу своих спутников в качестве провозглашения войны.



По данным агентства Reuters, такое заявление сделали в министерстве обороны КНДР.



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"Если США попытаются нарушить законную территорию суверенного государства, незаконно и несправедливо используя новейшие технологии, КНДР рассмотрит возможность принять соответствующие меры для самообороны, чтобы взорвать или уничтожить жизнеспособность американских спутников-разведчиков", - сказано в заявлении.