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КНДР: вмешательство в работу спутников - равносильно провозглашению войны
02.12.2023 08:35 Алина Груднева

КНДР: вмешательство в работу спутников - равносильно провозглашению войны

Северная Корея намерена рассматривать любое вмешательство в работу своих спутников в качестве провозглашения войны.

По данным агентства Reuters, такое заявление сделали в министерстве обороны КНДР.

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"Если США попытаются нарушить законную территорию суверенного государства, незаконно и несправедливо используя новейшие технологии, КНДР рассмотрит возможность принять соответствующие меры для самообороны, чтобы взорвать или уничтожить жизнеспособность американских спутников-разведчиков", - сказано в заявлении.

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