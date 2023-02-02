



КНДР: учения США могут превратить регион в "критическую зону боевых действий"

Северная Корея заявила в четверг, что учения США и их союзников достигли "крайней красной черты" и угрожают превратить полуостров в "огромный военный арсенал и еще более критическую зону боевых действий".



В заявлении Министерства иностранных дел, распространенном государственными СМИ, говорится, что Пхеньян не заинтересован в диалоге, пока Вашингтон проводит враждебную политику.



"Военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла крайней красной черты из-за безрассудных военно-конфронтационных маневров и враждебных действий США и их вассальных сил", — говорится в заявлении представителя министерства.



В нем упоминается визит в Сеул на этой неделе министра обороны США Ллойда Остина. Во вторник Остин и его южнокорейский коллега пообещали расширить военные учения и развернуть больше "стратегических средств", таких как авианосцы и бомбардировщики дальнего действия, для противодействия развитию вооружений Северной Кореи и предотвращения войны.



"Это яркое выражение опасного сценария США, результатом которого станет превращение Корейского полуострова в огромный военный арсенал и еще более важную зону боевых действий", — говорится в заявлении Северной Кореи.



В четверг в Маниле Остин и его коллега объявили, что Филиппины предоставили Соединенным Штатам расширенный доступ к своим военным базам на фоне растущей обеспокоенности растущей напористостью Китая в спорном Южно-Китайском море и напряженности в отношении независимого Тайваня.



Отвечая на вопрос о напряженности в отношениях с Северной Кореей во время его пребывания на Филиппинах, Остин сказал, что целью США было обеспечение большей безопасности и стабильности, и что они по-прежнему привержены защите Южной Кореи.



Северная Корея заявила, что ответит на любые военные действия Соединенных Штатов и у нее есть сильные стратегии противодействия, в том числе "самая мощная ядерная сила", если это необходимо.



По сообщению министерства обороны Южной Кореи, в среду Соединенные Штаты и Южная Корея провели совместные учения с участием американских тяжелых бомбардировщиков B-1B и истребителей-невидимок F-22, а также самолетов F-35 обеих стран.



"Совместные авиационные учения на этот раз демонстрируют волю и возможности США обеспечить сильное и надежное расширенное сдерживание ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи", — говорится в заявлении министерства обороны.



В Вашингтоне Белый дом отверг заявление КНДР и подтвердил готовность встретиться с северокорейскими дипломатами "в удобное для них время и в удобном месте".



"Мы ясно дали понять, что у нас нет враждебных намерений по отношению к КНДР, и мы стремимся к серьезной и устойчивой дипломатии для решения всего спектра вопросов, вызывающих озабоченность как у обеих стран, так и у региона", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.



Более 28 500 американских военнослужащих базируются в Южной Корее как наследие Корейской войны 1950-1953 годов, которая закончилась перемирием, а не мирным договором.



"Мы отвергаем представление о том, что наши совместные с партнерами в регионе учения служат какой-либо провокацией. Это рутинные учения, полностью соответствующие прошлой практике", — говорится в заявлении Белого дома.

