



КНДР продолжает ракетные испытания: третий запуск за неделю

По информации от Южнокорейского объединенного комитета начальников штабов (JCS), Северная Корея провела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья в море, сообщает Yonhap.



Пока не уточняется точное количество ракет. Это третий случай ракетных испытаний страны за последнюю неделю. Разведывательные службы Южной Кореи и США внимательно следят за развитием ситуации, сотрудничая для дополнительного мониторинга и выявления признаков потенциальных провокаций со стороны Северной Кореи.