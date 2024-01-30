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КНДР продолжает ракетные испытания: третий запуск за неделю | Фото: pixabay.com
30.01.2024 09:48 Mignews

КНДР продолжает ракетные испытания: третий запуск за неделю

По информации от Южнокорейского объединенного комитета начальников штабов (JCS), Северная Корея провела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья в море, сообщает Yonhap

Пока не уточняется точное количество ракет. Это третий случай ракетных испытаний страны за последнюю неделю. Разведывательные службы Южной Кореи и США внимательно следят за развитием ситуации, сотрудничая для дополнительного мониторинга и выявления признаков потенциальных провокаций со стороны Северной Кореи.

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